Contributi statali percepiti illecitamente: sequestrati 50mila euro nel salernitano

Nell’ambito dei controlli per verificare il regolare accesso ai contributi pubblici cosiddetti “a fondo perduto” i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno segnalato gli amministratori di una società di Cava dè Tirreni che aveva illecitamente percepito oltre 50mila euro.

I finanziamenti previsti dal “decreto Rilancio” n. 34 del 19 Maggio 2020 per sostenere i tanti imprenditori colpiti dalla crisi economica post-pandemia, consistono nell’erogazione di una somma di denaro, senza obbligo di restituzione, commisurata alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

Sono finiti cosi nel mirino delle fiamme gialle della Compagnia di Cava de’ Tirreni, coordinati dal sostituto dott. Davide Palmieri, un commercialista e due titolari di un’impresa del settore edile che erano riusciti ad ottenere il beneficio certificando minori introiti per l’anno 2020.

Per far risultare tali “perdite”, i tre indagati, tutti di origine cavese, avevano fittiziamente documentato ricavi relativi al 2019 nettamente più alti, utilizzando a questo scopo una fattura falsa, emessa per un importo superiore a trecentomila euro.

Attraverso gli accentramenti bancari è stato tra l’altro appurato che il materiale ideatore della frode era il consulente fiscale, tenutario delle scritture contabili, a favore del quale sono risultati diversi bonifici. Il legale rappresentante della società era nei fatti un “prestanome”, allo stato irreperibile.

I militari hanno inoltre ricostruito le modalità di trasferimento e reimpiego del denaro illegalmente ricevuto dallo Stato, investito in attività economiche comunque riconducibili alla stessa impresa di costruzioni.



Al termine delle indagini, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, diretta dal Procuratore Antonio Centore, i finanzieri hanno cosi proceduto al sequestro di liquidità e nella disponibilità dei responsabili e della società, per un valore complessivo di circa 55mila euro, corrispondenti all’intero contributo indebitamente percepito.

L’azione svolta ogni giorno dalla Guardia di Finanza contribuisce alla tutela del bilancio nazionale, per una giusta distribuzione delle risorse pubbliche, la quale sola stimola la crescita produttiva ed occupazionale, per arginare l’impatto negativo dell’attuale congiuntura socio-economica.