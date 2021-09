Arkeda 2021: un’occasione per le imprese del centro sud

Il 3-4-5 Dicembre 2021 si svolgerà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli Arkeda, la manifestazione fieristica internazionale nei settori dell’architettura, edilizia, design e arredamento.

Arkeda: un punto di riferimento per le imprese del centro sud

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, torna alle luci della ribalta dopo il brusco stop del 2020 causato dalle restrizioni connesse al coronavirus.

Finalmente un’ottima notizia per gli amanti della rassegna che coinvolge, a partire dal 2015, le maggiori aziende italiane di design e architettura.



La rassegna fieristica Arkeda, organizzata abilmente da Progecta, è diventata con gli anni un vero e proprio punto di riferimento per gli operatori del settore industriale del centro sud e accoglie ogni anno imprenditori e professionisti entusiasti alla ricerca di nuove idee e soluzioni per il proprio business.

I laboratori Arkeda: soluzioni e prodotti per ogni occasione

Quest’anno in particolare, la fiera sarà dedicata alle contrapposizioni, agli opposti che si attraggono: da qui la natura dei quattro laboratori a tema previsti per l’edizione attuale.

Il primo laboratorio è dedicato alla contrapposizione tra fisico e virtuale: da una parte prodotti in marmo, legno e pietra, dall’altra troviamo impiantistica, grafica e illuminazione.

Il secondo spazio espositivo, invece, sarà basato sulla cura degli spazi pubblici e di quelli privati. Verranno individuati gli arredi, i materiali e i progetti ideali per la valorizzazione di spazi diversi per funzioni e strutture ma uniti nella necessità di un intervento architettonico.

Nel terzo spazio si confronteranno gli spazi tradizionali e quelli innovativi: nel passaggio dalla tradizione all’esplorazione il materiale e i progetti cambiano, i concetti di design evolvono, ma l’architettura resta sempre il centro di ogni cosa.

Il quarto e ultimo laboratorio, invece, affronta la questione degli spazi: quanto contano le dimensioni? E quali sono le soluzioni pratiche attuabili in spazi limitati? E come rendere funzionali gli spazi illimitati senza perdere il filo conduttore?

I professionisti del settore in fermento

L’evento che si terrà dal 3 al 5 Dicembre presso la Mostra Napoli d’Oltremare si prospetta come un’occasione unica per imprese e professionisti del settore.

Arkeda 2021 sarà il centro di un confronto tra luminari del settore, basato sullo scambio di idee e di progetti utili per far crescere le imprese del territorio e creare nuove connessioni tra e con le imprese del centro-sud.

Consapevoli di questa occasione, saranno tante le imprese del territorio che parteciperanno all’evento. Tra queste, in particolare, dobbiamo segnalare la presenza del Team di Vendita Illuminazione, azienda specializzata nella vendita di materiale per l’illuminazione di interni e di esterni.

In particolar modo l’attenzione sarà posta sulle strisce led, innovativa modalità di illuminazione che unisce la funzionalità e il risparmio alla magnifica resa in ogni situazione e per ogni ambiente interno ed esterno all’edificio.

Una soluzione sempre più utilizzata nell’edilizia moderna che ha di fatto sostituito i metodi di illuminazione con lampade alogene.

Conclusioni

Manca ancora qualche mese all’inizio di Arkeda 2021 ma gli auspici e le prospettive sono altissime e le imprese del territorio scalpitano per confrontarsi con le nuove soluzioni di illuminazione e design proposte dagli organizzatori.