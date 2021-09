Almanacco | 1 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo, proverbio e oroscopo

Almanacco dell’1 settembre 2021:

E’ il 245° giorno dell’anno, 35ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 121 giorni.

A Roma il sole sorge alle 05:37 e tramonta alle 18:42 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:46 e tramonta alle 18:59 (ora solare)

Luna: 4.27 (tram.) 18.50 (lev.)

Santi del giorno: Sant’Egidio (Abate)

San Giosuè (Patriarca)

San Lupo di Sens (Vescovo)

San Nivardo (Nivard, Nivo) di Reims (Vescovo)

San Prisco di Capua (Vescovo)

San Tammaro (Vescovo)

San Terenziano (Martire)

Sant’Adiutore (Vescovo)

Sant’Arealdo di Brescia (Martire)

Santa Colomba (Eremita)

Etimologia: Egidio, il latino “Aegidius” è un personale che deriva dal termine greco “aighidiov”, che significa “capretto”. Secondo alcuni, tuttavia, l’origine del nome sarebbe più nobile: significando, infatti, “figlio dell’Egeo” entrerebbe di diritto nei personali etnici.

Proverbio del giorno:

Settembre bello, sole e venticello.

Aforisma del giorno:

L’umorismo è lo zucchero della vita. Ma quanta saccarina c’è in giro (Trilussa)

Accadde Oggi:

1994 – Prima uscita per Il Postino di Troisi: Nella placida isola di Salina, Mario Ruoppolo inizia la sua attività di postino “speciale”, chiamato a recapitare la fitta corrispondenza diretta a un eminente personaggio, da poco rifugiatosi sull’isola. Si tratta del famoso poeta Pablo Neruda, con il quale Mario stringe una profonda amicizia che lo porta ad amare la poesia e ad avvicinarsi al comunismo.

1859 – La più grande tempesta solare registrata: Giovedì 1° settembre, l’astronomo inglese Richard Carrington sta osservando un gruppo insolito di macchie solari, quando, verso le 11,18, rimane sorpreso da un lampo di luce bianca proveniente da quelle stesse macchie.

1902 – Nelle sale il primo film di fantascienza (118 anni fa): Un gruppo di astronomi si lancia alla conquista della Luna, raggiunta a bordo di un proiettile che si va a conficcare nell’occhio del volto disegnato sull’astro.

Sei nato oggi? Hai la capacità di vedere più lontano degli altri e questa dote ti è molto utile nel lavoro e negli affari. In genere hai molti amici che ti vogliono bene per la tua gentilezza e dolcezza. In amore invece devi spesso affrontare le pretese eccessive di un partner un po’ troppo irascibile: cerca di non subire e reagisci con più fermezza.

Celebrità nate in questo giorno:

1922 – Vittorio Gassman: Nato a Genova, è uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Stimato come attore sia a teatro che sul grande schermo, raggiunse la popolarità con la TV, grazie alla trasmissione “Il mattatore”, da lui condotta e dal cui titolo prese il suo soprannome più noto.

1957 – Gloria Estefan: Nata a L’Avana è una famosa cantante americana. Ha venduto più di cento milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti.

Oroscopo del giorno