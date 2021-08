Scoperto a guidare senza patente per 7 volte: denunciato

- Ads -

Sorpreso a guidare senza patente per 7 volte. Un 40enne di nazionalità rumena residente a San Rufo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lagonegro proprio per la sua condotta recidiva.

L’ultima volta che l’uomo è stato trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente è stata ieri da parte dei Carabinieri della Stazione di Teggiano.

Il 40enne era già gravato da diversi precedenti tra cui lesioni personali e violenza privata, porto abusivo di armi, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, minacce, violazione delle misure di contenimento da Covid. In un caso, nel 2017, il 40enne rumeno, fermato come altre volte alla guida senza patente, ha opposto resistenza ai militari, dandosi alla fuga, eludendo il controllo ed effettuando manovre di guida azzardate.

Nel 2018, invece, è stato colto in stato di ebbrezza mentre infastidiva il personale e i clienti di un supermercato a Prato Perillo di Teggiano.

Nello stesso anno è stato arrestato all’aeroporto di Capodichino in ottemperanza al provvedimento di revoca di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e successivamente due anni dopo è stato nuovamente arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesione personale e inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Teggiano.

A inizio agosto era stata inoltrata al Questore di Salerno la richiesta del foglio di via obbligatorio dal comune di Teggiano.

Ora l’ennesima denuncia a suo carico, questa volta per guida senza patente.