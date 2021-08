Più sicurezza in via Selvi ad Agropoli: la richiesta dei residenti

- Ads -

AGROPOLI. Ha provocato due feriti, l’incidente avvenuto verso le ore 11:00 di ieri mattina, in Via Padre Giacomo Selvi, nei pressi della Stazione Ferroviaria di Agropoli. L’impatto violento ha visto protagoniste una Daewoo Matiz e una Peugeot 108.

Incidente in via Selvi, la dinamica

Nel tentativo di evitare lo scontro, una delle due auto è finita contro il muro adiacente alla carreggiata.

I feriti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati presso gli ospedali di Roccadaspide e Vallo della Lucania.

L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione e un forte spavento per residenti, corsi in strada per verificare l’accaduto.

La richiesta

Proprio questi ultimi lamentano da tempo corse d’auto, anche notturne e la mancanza di strumenti di sicurezza, quali dossi posti sulla carreggiata, per limitare la velocità.

Ad arrecare preoccupazioni non solo le auto in corsa, ma anche il pericolo al quale sono sottoposti i pedoni, poiché gli attraversamenti pedonali sono quasi del tutto inesistenti, così come i marciapiedi.

La zona interessata, fa parte delle vie principali che conducono alla stazione e al lungomare cittadino, due importanti riferimenti anche turistici. Inoltre in via Selvi sono presenti una Chiesa e un supermercato. Di qui l’appello a garantire più sicurezza.