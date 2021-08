Arriva l’autunno: domani partirà quello meteorologico

- Ads -

L’estate sta per finire! Da domani, 1° settembre, comincerà l’autunno meteorologico. Secondo gli esperti de ilmeteo.it “dalla giornata di venerdì 3 sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale prenderà vita un insidioso vortice ciclonico. Ebbene, questa bassa pressione tenderà a muoversi verso levante, dando il via ad una fase piuttosto instabile, soprattutto nel corso della giornata di sabato 4 e in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, aree dove saranno possibili forti temporali, localmente anche sotto forma di veri e propri nubifragi. Non solo: specie tra il pomeriggio e la serata qualche fenomeno temporalesco, magari più isolato, potrebbe colpire anche l’arco alpino.Sul resto del Paese avremo maggior spazi soleggiati e anche temperature più che gradevoli“.

Autunno meteorologico, pioggia e temporali in arrivo

L’autunno meteorologico è il periodo che va dal 1° settembre al 30 novembre. Dopo un weekend di pioggia e temporali, domenica 5 settembre ritornerà l’alta pressione sul nostro Paese con rialzi della temperature fino a 30° specie sul Sud e sulle isole maggiori.

