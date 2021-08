Agropoli, investito un uomo in via Colombo

- Ads -

AGROPOLI. Ancora un incidente stradale. E’ successo questa mattina intorno alle 10 all’incrocio tra via Colombo e via Selvi. Un uomo del posto a bordo di un’auto, per cause ancora in via di accertamento ha investito uno straniero che stava attraversando la strada.

L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, insieme ad alcuni presenti. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 che dopo aver stabilizzato la vittima hanno provveduto al suo trasferimento in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non risultano gravi.

Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale, agli ordini del comandante Sergio Cauceglia e quelli della stazione di Agropoli, coordinati dal comandante Carmine Perillo.

Non è il primo incidente che si registra in zona. Pochi metri più avanti, nei pressi di un altro incrocio, perse la vita un’altra donna investita da un’auto in transito.