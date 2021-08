Ultimi due appuntamenti per la rassegna I Fiori del Male a Vatolla

- Ads -

Ultimi due appuntamenti per la seconda edizione della rassegna ‘I Fiori del Male – Festival dell’Essere’, organizzato dal Gal Cilento Regeneratio presieduto da Mauro Inverso, in collaborazione con il professor Vincenzo Pepe, presidente emerito della Fondazione Giambattista Vico.

Location del festival i comuni cilentani di Paestum e Vatolla. In quest’ultimo luogo, nello splendido Castello de’ Vargas, ha sede il museo dedicato a Giambattista Vico, che vi dimorò per nove anni alla fine del ‘600, elaborando il suo pensiero filosofico.

In programma venerdì 3 settembre alle 20, presso il Palazzo de’ Vargas di Vatolla, la presentazione del volume “L’utile idiota – la cultura nel tempo dell’oclocrazia” di Antimo Cesaro. Ne discutono, oltre all’autore, i professori: Aurelio Cernigliaro (Università degli Studi di Napoli, Federico II), Elvira Falivene, Aldo Amirante e Vincenzo Pepe, (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli). Seguirà dibattito.

Domenica 5 settembre sempre a Vatolla si terrà l’incontro con Gennaro Sangiuliano, scrittore e giornalista, direttore del Tg2 Rai, che presenta il suo libro “Reagan”. Con l’autore interviene Giampaolo Cirillo (presidente Sezione Consiglio di Stato).

Il festival, patrocinato dal Parco Archeologico di Paestum e Velia, dai comuni di Capaccio Paestum, Roccadaspide e Perdifumo, ha il merito di aver unito Vatolla ad altri luoghi di alta cultura classica richiamando l’attenzione sulle risorse artistiche che contraddistinguono il Cilento. Questa seconda edizione, curata da Daniela Di Bartolomeo, vicepresidente del Gal, ha avuto come tema “La pace e l’ordine morale in Dante Alighieri”, in perfetta sintonia con la ricorrenza del 700esimo anno dalla scomparsa del Sommo Poeta. La Fondazione Giambattista Vico è attualmente presieduta da Luigi Maria Pepe.