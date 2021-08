Campania, De Luca pensa già al terzo mandato

- Ads -

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato ospite della Festa dell’Unità, a Bologna. A proposito di una sua ricandidatura alle elezioni regionali ha ribadito la sua volontà di proseguire.

Le parole di De Luca

“Assolutamente sì, mi ricandido per un terzo mandato, a meno che non ci sia qualcosa di meglio”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Se te ne devi andare a casa dopo uno, due, tre mandati, lo devono decidere i cittadini italiani non le burocrazie romane”.

Vincenzo De Luca è stato rieletto appena un anno fa. Ha ottenuto il 69,1% delle preferenze, superando di gran lunga il candidato del centro-destra Stefano Caldoro fermo al 17,3%. Un vero e proprio plebiscito, frutto anche del lavoro svolto durante l’emergenza covid che ha di fatto aumentato la sua popolarità che precedentemente sembrava in caduta libera.

De Luca ha 72 anni compiuti lo scorso maggio.