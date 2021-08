Bcc di Aquara unica banca a sponsorizzare una squadra di Serie A

- Ads -

Domenica 29 Agosto la Salernitana è scesa in campo contro la Roma, nella prima partita casalinga del Campionato di Serie A sfoggiando la maglietta granata con il logo della Bcc di Aquara

Dopo 23 anni la Salernitana è tornata in serie A e ieri sera ha giocato la prima partita casalinga davanti ai suoi tifosi (solo 13.000, causa Covid, più innumerevoli spettatori su DAZN in diretta televisiva nazionale).

Sponsor principale della squadra è stata la Banca di Aquara, come si vede dalle foto, unica banca sponsor in Serie A.

“Purtroppo la Salernitana è stata sconfitta dalla Roma, ma noi continuiamo sempre a tifare Salernitana, la squadra della nostra Città Capoluogo”, fanno sapere dalla Banca.

La Bcc di Aquara già lo scorso anno è stata sponsor della squadra ma quest’anno ha un sapore diverso.

“Siamo una Banca orgogliosamente salernitana con 16 sportelli tutti in Provincia di Salerno e di cui 2 a Salerno città: uno a Piazza della Concordia, l’altro nella zona industriale”, le parole del presidente Antonio Marino.