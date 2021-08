Tamponamento sulla A2 tra Polla e Petina: disagi al traffico

- Ads -

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” si registrano rallentamenti in direzione nord tra gli svincoli di Polla e Petina (km 72), a causa di un tamponamento. Diversi i veicoli coinvolti, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone a bordo.

Tamponamento in autostrada: i soccorsi

Il personale Anas è intervenuto sul posto insieme agli uomini della Polstrada. I veicoli incidentati sono stati già spostati in corsia di emergenza.

A causa del tamponamento qualche disagio si è registrato alla circolazione che per ora, nonostante la giornata di controesodo, non sta facendo registrare grossi problemi.