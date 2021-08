Parmigiana di melanzane: ecco la ricetta

- Ads -

La melanzana è un ortaggio molto utilizzato nella cucina cilentana, poiché si presta per svariate ricette; lo troviamo sia in primi che in secondi piatti e talvolta anche in antipasti, sia caldi che freddi.

La melanzana è ricca di potassio, utilissima anche per le funzionalità epatiche ed inoltre è consigliata nelle diete in caso di anemia. Note sono anche le sue virtù depurative, diuretiche ed antinfiammatorie. Il modo di preparazione non ne porta via le proprietà nutritive ma rende l’ortaggio più o meno calorico.

Vediamo tutti gli ingredienti per una buonissima parmigiana

Cuciniamo insieme?

Per 4 persone ci occorreranno 3 melanzane viola tonde, 500 ml di sugo di pomodoro, 3 uova, farina q.b. 200 gr di mozzarella, olio evo, sale, basilico e cacio grattugiato.

Ecco il procedimento per gustarla al meglio:

Laviamo e priviamo le melanzane delle parti non commestibili, tagliamole a fette spesse circa un centimetro, passiamole nelle uova sbattute poi nella farina e friggiamo in olio caldo. Poniamo le fette su carta assorbente e componiamo la nostra parmigiana.

Mettiamo sul fondo un cucchiaio di sugo di pomodoro precedentemente cotto e condito solo con olio, sale e basilico. Mettiamo su una fetta di melanzana, la mozzarella a fettine, il cacio grattugiato e ancora del sugo di pomodoro, facciamo diversi strati e finiamo con sugo e cacio grattugiato. Inforniamo a 180° per 15 minuti circa e guarniamo con basilico fresco.

La nostra parmigiana è pronta per essere servita calda o a temperatura ambiente. Ottima da gustare in un panino anche al mare. Buon appetito.