L’almanacco del 29 agosto 2021

E’ il 241° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 124 giorni.

Santi del giorno

Martirio di San Giovanni Battista

Santa Beatrice di Nazareth (Religiosa) Santa Sabina (Martire)

San Sebbi (Re della Sassonia Orientale)

Etimologia

Beatrice, il latino “Beatrix” deriva dal termine “beatus”, “beato, felice”. Beatrice è “colei che rende beati, che dona la beatitudine”. Nome esclusivamente femminile, ebbe larga diffusione in epoca medioevale, specie tra i ceti più abbienti..

Proverbio del giorno

Chi va all’acqua d’agosto, non vuol bere il mosto .

Aforisma del giorno

Non importa che non conosce Venere nella sua più piena dolcezza colui che non è andato a letto con una zoppa. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1991 – La mafia uccide Libero Grassi

2005 – New Orleans devastata dall’uragano Katrina

Sei nato oggi?

I nati il 29 agosto odiano soprattutto il caos, e quindi tendono a conferire ordine e chiarezza al loro lavoro. Questo non significa in alcun modo che siano rigidi od ottusi: al contrario, essi sono spinti all’azione e possono anche essere animati da un grande fuoco interiore, ma in qualche modo si esprimono sempre in maniera ordinata e organizzata. L’improvvisazione è un tema ricorrente, non soltanto nel senso che essi non si perdono mai sul da farsi, ma anche che trovano sempre il modo di risolvere una situazione problematica pensando seduta stante a nuove soluzioni. Sotto questo profilo, sono pensatori positivi e concreti, che cercano sempre di svolgere una funzione più produttiva e raffinata.

Celebrità nate in questo giorno

1958 – Michael Jackson

1915 – Ingrid Bergman

1632 – John Locke

Scomparsi oggi

1991 – Libero Grassi