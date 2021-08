Felitto punta sui led per la pubblica illuminazione

- Ads -

FELITTO. Il Comune, retto dal sindaco Carmine Casella, punta all’efficientamento energetico di una parte di Pubblica Illuminazione sul proprio territorio.

L’Ente sfrutterà le risorse provenienti dal bando del Ministero dell’Interno che sblocca risorse per il quadriennio dal 2021 al 2024 per i comuni sotto i 5000 abitanti, 100.000 euro per l’annualità corrente.

Di questa somma 71.399,30 euro saranno assegnati al capitolato per l’esecuzione dei lavori, il resto è in capo all’amministrazione per le spese tecniche ed il pagamento dell’ IVA prevista per legge. L’ opera verrà inserita nel piano triennale delle opere pubbliche.

Attraverso l’efficientamento della pubblica illuminazione, che si concretizza mediante impianti a led, i comuni puntano ad ottenere un risultato positivo in termini di risparmio energetico e al contempo di efficienza del servizio.