Bellosguardo: due progetti per la sistemazione del territorio

BELLOSGUARDO. Diversi interventi di riqualificazione previsti nel comune, retto dal sindaco Giuseppe Parente. Sono due i progetti approvati: il primo riguarda l’implementazione di elementi di arredo urbano mediante anche ripristino di alcuni tratti della pavimentazione stradale, mentre l’altro è incentrato sul tema della mitigazione del rischio idrogeologico e dei movimenti franosi nella aree adiacenti il centro abitato.

Per la prima strategia, l‘Ente, beneficiario di un contributo di 12.050 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, impiegherà 9.685,75 euro per la realizzazione dei lavori, mentre la restante parte è assegnata alle spese di carattere tecnico.

Per la seconda il progetto è di 945.000 euro di cui 675.850 per l’esecuzione dei lavori. In questo caso si chiede il finanziamento al bando del Ministero dell’ Interno.