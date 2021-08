Alta Velocità: Consiglio a porte chiuse a Sapri : è polemica

- Ads -

“La convocazione del consiglio comunale senza la presenza dei cittadini è uno schiaffo in faccia alle persone per bene del Comitato AV che hanno dedicato tempo, passione e fatica in difesa del futuro della nostra Città”.



Lo dicono i consiglieri comunali Pamela Marino, Tommaso Lando, Lucia Pepice e Giuseppe Del Medico

“Ci vergogniamo di far parte di un consiglio che mortifica e tradisce i suoi concittadini – prosegue la nota – Dopo quasi venti giorni dalla richiesta ‘‘urgente’’ sull’alta velocità, viene concessa una seduta “ordinaria’’ alle ore 11 del 30 agosto e cosa ancora più grave a “porte chiuse”, lasciando fuori i cittadini promotori dell’iniziativa”.

“Tutto questo è inaccettabile, Antonio Gentile si dimostra sempre più inadeguato e reticente a combattere una battaglia difficile sull’AV, continua a scegliere il Silenzio sottraendosi palesemente al confronto con i cittadini e con coloro che nella vicenda hanno speso energie, dimenticando che ci sono problematiche che interessano l’intera comunità, sulle quali la popolazione ha il diritto di essere coinvolta e resa partecipe”, osservano i consiglieri Pamela Marino, Tommaso Lando, Lucia Pepice e Giuseppe Del Medico.

In conclusione: “Abbiamo già espresso la nostra solidarietà e piena condivisione al Comitato Civico, che incontreremo domani mattina, confermando che SD ci sarà per chiedere un consiglio a porte aperte e per rimarcare con forza e determinazione che la Città di Sapri non si “VENDE”, che la storia di questa città non può essere mortificata dal Silenzio delle istituzioni”.