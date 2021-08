Agropoli: addio a Luigi Siano: aveva 107 anni

- Ads -

AGROPOLI. Lo scorso anno aveva festeggiato un compleanno da record. Luigi Siano, nato il 22 marzo del 1914, aveva compiuto 107 anni. Purtroppo, però, il nonnino cilentano oggi è venuto a mancare.

Originario di Eredita, frazione di Ogliastro Cilento, viveva ad Agropoli. Fino a 97 anni si era dedicato ai lavori nei campi. L’attività fisica lo aveva aiutato a mantenersi in forma. A quanti glielo chiedevano diceva che erano due i segreti di longevità: il vino e il peperoncino.

La vita di Luigi Siano è stata densa di sacrifici. Nel 1939 partì per la guerra; fu prigioniero in un campo di concentramento tedesco. Soltanto quando terminò il conflitto mondiale riuscì a tornare a casa e a sposarsi. Dal matrimonio nacquero tre figlie: Diamantina, Raffaella e Rita. Nel 1953 emigrò in Svizzera per realizzare il suo sogno di lavorare e tornare nel Cilento con i soldi necessari a costruire casa.

Un obiettivo che ha raggiunto 11 anni dopo realizzando una villetta in località Mattine. Le amministrazioni comunali di Agropoli e Ogliastro Cilento hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la morte di Luigi Siano.