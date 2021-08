Rubati farmaci salvavita da ambulanza in fila al pronto soccorso di Salerno

- Ads -

Farmaci salvavita rubati da un’ambulanza a Salerno in via San Leonardo. E’ successo nei giorni scorsi ai danni di un’ambulanza dell’associazione “Il Punto” di Baronissi. Tutto ciò mentre il personale a bordo del mezzo di soccorso stava trasportando al “Ruggi” una persona in gravi condizioni.

Rubati farmaci salvavita: la ricostruzione

- Ads -

I sanitari, stando alle prime ricostruzioni, erano rimasti bloccati nella fila di mezzi in attesa di trasportare i pazienti nell’area di emergenza- urgenza dell’ospedale.

Dopo aver lasciato la persona trasportata in Pronto Soccorso e aver recuperato la barella, sono tornati nell’ambulanza e hanno scoperto che ignoti avevano portato via il borsone con farmaci salvavita del valore alcune migliaia di euro.

Si tratta di uno zaino che l’Asl Salerno da in dotazione alle associazioni che prestano servizio presso i Saut e le postazioni del 118 della provincia per assistere i pazienti più gravi.

La denuncia

Il furto è stato segnalato all’Asl dal presidente dell’associazione, Mario Santaniello. Sporta anche denuncia ai Carabinieri.

Rabbia tra gli operatori sanitari per quanto accaduto. “Qualcuno si è intrufolato nell’ambulanza mentre il personale (medico, infermiere, autista) stava gestendo la consegna di un paziente in codice rosso. È stata sporta regolare denuncia e speriamo che le telecamere esterne abbiano ripreso il fatto. Attualmente, senza uno zaino abbiamo grosse difficoltà a lavorare. Niente di più miserabile poteva accadere, siamo allibiti! Restituite lo zaino subito!” ha dichiarato il dottor Manuel Ruggiero, presidente di “Nessuno tocchi Ippocrate“.

“Ci auguriamo sinceramente che chi ha commesso questo furto se ne vergogni così tanto facendo in modo di restituire lo zaino al suo legittimo proprietario. Ci auguriamo che il sistema di videosorveglianza abbia ripreso il ladro e che presto venga identificato. Esprimiamo la nostra solidarietà al personale sanitario che ogni giorno si trova a combattere con cialtroni, violenti e maleducati e nonostante questo continua a svolgere il proprio lavoro con professionalità e dignità” ha detto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.