Open day in Cilento: “Noi vaccinati lasciati nel limbo”

AGROPOLI. Hanno riscosso un grande successo gli open day notturni organizzati nel Cilento. In diverse località balneari, infatti, sono state organizzate giornate di somministrazione del vaccino anticovid a residenti e turisti. Una iniziativa dell’Asl Napoli 1 in collaborazione con l’Asl Salerno, che ha permesso di velocizzare l’immunizzazione anche per quanti si trovavano in vacanza e non potevano recarsi presso il centro vaccinale di riferimento.

Open day: nessuna certezza su seconda dose

Dopo gli open day, però, non mancano problemi. Chi infatti si è sottoposto all’inoculazione della prima dose non sa quando dovrà ricevere la seconda.

Dice un cittadino: «Ho regolarmente effettuato il vaccino e due settimane dopo ho ricevuto il green pass. Dopo la somministrazione il personale mi ha informato che la data della seconda dose mi sarebbe stata comunicata via email, ma ad oggi non ho ancora ricevuto alcuna notizia e sono già trascorsi 21 giorni».

Una situazione simile interessa molti altri utenti che in questi giorni chiedono lumi ad Asl e comuni: «Siamo lasciati in un limbo dopo l’open day. All’Asl mi hanno detto di recarmi in un centro vaccinale anche senza prenotazione. Proverò nei prossimi giorni», dice un altro cilentano in attesa di seconda dose.