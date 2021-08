Meteo: aria più fresca e instabilità notturna sul Cilento

- Ads -

La pressione è in diminuzione sull’Italia a causa di un vortice depressionario presente sui Balcani. Tale vortice riuscirà ad influenzare parzialmente il tempo sulla nostra penisola con aria più fresca e temporali isolati.

- Ads -

Sul Cilento il rischio maggiore di fenomeni sarà sempre di notte e primo mattino come già sta accadendo in questi giorni per via del contributo dei mari molto caldi che rilasciano il loro calore necessario per i temporali proprio nelle ore notturne.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: tempo variabile. Possibili brevi rovesci nella notte. Più sole nel corso del giorno. Temperature in calo.

DOMENICA: tempo molto simile con possibilità di fenomeni isolati tra notte e mattino. Temperature lievemente al di sotto della media per venti freschi orientali.