Lustra: un progetto per prevenire il rischio idrogeologico

LUSTRA. Si punta alla sistemazione dal punto di vista idrogeologico e ambientale della Fiumara Santa Lucia, affluente di destra del fiume Alento nel tratto di competenza del comune di Lustra.

L’Ente, guidato dal sindaco Luigi Guerra, ha intenzione di sfruttare le risorse provenienti dal Ministero degli Interni per ciò che concerne questa tipologia di interventi: i 750.000 euro sono quindi già a disposizione dell’Ente.

Di questa somma 522.644,45 euro sono indirizzati all’esecuzione materiale dei lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) la restante parte servirà a spese generali, espropri o eventuali acquisti di terreni, spese di espletamento e pubblicazione della gara d’appalto, nonché pagamento dell’IVA.

La Fiumara è un torrente che, prima di confluire nel fiume Alento, scorre in una piccola vallata ai piedi del versante settentrionale del Monte della Stella.

In epoca preromana la valle costituiva un’importante via d’accesso alla stessa valle dell’Alento, che metteva in comunicazione le città di Paestum e Velia.

Questa zona è caratterizzata da distese di ulivi e da terreni incolti di erica. I boschetti di cerro e il sottobosco di erica e biancospino sono l’ambiente ideale per un’avifauna che comprende le specie tipiche dei boschi e delle macchie: la ghiandaia, il merlo, l’occhiocotto, il piccolissimo fiorrancino; in inverno arriva in queste lande il tordo bottaccio, riconoscibile dalla melodiosità del canto.