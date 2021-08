Formato file xml

- Ads -

Un file XML è denominato come un file Extensible Markup Language, è un linguaggio di marcatura derivato dal SGML. I testi di questa estensione sono semplici e descrivono il trasporto, la struttura e la memorizzazione dei dati.

Avrete sicuramente sentito parlare di un feed RSS, ecco questo é un comune file XML.

Viene utilizzato un formato testo con tag, un file XML puó essere letto e modificato con i piú comuni editor di testo e anche da qualsiasi tipo di computer.

Somiglia molto al linguaggio HTML anche se poi ci sono differenze sostanziali, infatti XML non viene utilizzato soltanto per visualizzare i file ma anche per la descrizione di dati.

Un’altra similitudine sono le parentesi per racchiudere i dati molto simili sia in HTML che in XML.

A partire dall’anno 2003 si puó utilizzare lo schema XML anche in Excel e finalmente come punto di riferimento si ha il meta formato universale.

Questa caratteristica ha risolto una delle lacune di Excel ovvero mappare il contenuto misto in una cella. Con lo schema si puó ottenere una gestione dei vari formati in maniera rapida ed efficace.

Come creare uno schema XML

Uno schema oltre ad essere un grande vantaggio semplifica la possibilitá di aggiungere tutti i dati che vuoi in Excel al tuo modulo di base in qualsiasi momento, velocizzando il processo.

Lo scopo principale quando si crea uno schema XML é mappare gli elementi chiaramente definiti nei campi della tabella che desideri.

Per effettuare questa precedura devi inizialmente creare il tuo schema in un editor XML, tieni presente che ogni riga é progettata in una struttura coerente.

Questi sono i passaggi successivi:

Inserisci l’etichetta <xsd: complexType id = “x” name = “x”> e completa questa intestazione con gli elementi appropriati. Per mantenere la panoramica, inserisci prima un segnaposto <xsd: sequence>. Procedi quindi secondo lo schema <xsd: element id = “Name” name = “Name” type = “xsd: string” />. Puoi memorizzare tutti gli articoli che desideri.

Questo articolo spiega molto bene come funziona questo meccanismo e si possono trovare informazioni aggiuntive molto utili per conoscere com creare uno schema XML con Excel

Dopo aver archiviato tutti i file nello schema basta assegnare allo schema XML il nome che preferiamo per trovarlo successivamente nei dati che abbiamo salvato precedentemente.

Excel é un programma che semplifica l’utilizzo di uno schema XML, pertanto devi semplicemente aprire il foglio dei dati e contemporaneamente lo schema.

Successivamente, gli elementi desiderati vengono semplicemente trascinati nelle celle designate e lo schema XML inserisce i contenuti memorizzati.

Per aprire un file XML, distinguiamo innanzitutto se dobbiamo farlo con Windows o con MacOS. In questo articolo possiamo trovare in maniera dettagliata ed ordinata tutti i programmi e per sapere come aprire un file XML

Con Windows non servono applicazioni e neanche programmi troppo complicati.

Con il Blocco Note di Window si puó aprire questo formato essendo un editor di testo, vá bene anche WordPad, infatti il contenuto di un file XML é proprio un file di testo.

Sia Blocco Note che WordPad sono di default installati nei dispositivi piú comuni.

Ricapitolando basta quindi cliccare con il tasto destro del mouse sul documento che vogliamo aprire poi si comparirá un menú a tendina che chiederá quale programma vogliamo utilizzare, quindi possiamo cercare tra i programmi uno di questi due Editor di testo.

In alternativa si possono usare i vari Browser come Chrome, Explorer, Edge, etc e la procedura é quasi uguale :

Fare un clic sul file XML che si desidera aprire

Menú a tendina

Scegliere il programma da utilizzare per aprire il file XML

In questo caso bisogna soltanto specificare quale Browser vogliamo utilizzare

Quando apriremo il file XML apparirá come testo codificato.

Con MacOS la procedura é quasi una fotocopia di Windows, anche in questo caso non servono applicazioni o software particolari.

Si puó sempre aprire dal browser di navigazione, in questo caso Safari e il procedimento é il medesimo.

Quando si carica la schermata del Browser leggeremo il contenuto in sintassi marcata del nostro file XML.

L’editor di testo di MacOS che é sempre presente di default nei vari dispositivi si chiama Textedit, ha la stessa funzione del Blocco Note citato in precedenza ed anche i passaggi per aprire il file XML sono gli stessi.