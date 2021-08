Carabinieri a cavallo e di quartiere: la proposta per la sicurezza in Cilento

- Ads -

CAPACCIO PAESTUM. Anche il delegato provinciale difesa – sicurezza di Cambiamo – Coraggio Italia Niko Peduto interviene sull’allarme sicurezza in Cilento. Diversi gli episodi di violenza e i reati registrati nel comprensorio a sud di Capaccio.

Nelle scorse settimane è già stata presentata una interrogazione parlamentare da parte del Senatore Gaetano Quagliariello per chiedere la realizzazione della Tenenza dei Carabinieri a Capaccio Paestum.

Più carabinieri sul territorio: la proposta

Ma non basta: da Cambiamo invocano «più presenza di uomini-donne e mezzi a disposizione, per un territorio vasto e diversificato come il nostro». Di qui la proposta: «istituire nel periodo estivo, il servizio dei carabinieri a cavallo e carabinieri di quartiere».

«Siamo ottimisti per una risoluzione condivisa, in quanto la sicurezza dei cittadini non ha colore politico, ma solo l’interesse della società», dice Niko Peduto.

«Auspichiamo quanto prima di dare risposte certe e concrete, e di assicurare sempre di più la presenza dello stato sul territorio. Già con grande fatica per la nostra sicurezza, stanno svolgendo un ottimo lavoro le forze dell’ordine e polizia con abnegazione e senso del dovere», conclude il delegato provinciale.