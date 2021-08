Vaccini: nel Cilento sprint per studenti e over 50

AGROPOLI. Due open day per velocizzare la somministrazione dei vaccini a studenti ed over 50. Ad organizzarli l’Asl Salerno. L’appuntamento è per il 31 agosto e il 3 settembre presso il centro vaccinale “Città di Agropoli”, sito in via Taverne.

Vaccini: open day ad Agropoli

Il primo giorno sarà dedicato agli studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Sarà possibile recarsi al centro vaccinale senza prenotazione. Disponibili 300 vaccini Pfizer. L’obiettivo è immunizzare i più giovani in vista del ritorno in aula.

Il secondo open day, invece, è dedicato agli over 50 (3 settembre). Anche in questo caso sono 300 le dosi Pfizer somministrabili.

Chi può sottoporsi alla vaccinazione

Sarà possibile recarsi presso il centro vaccinale dalle ore 15 alle 19. L’iniziativa è aperta a tutti i residenti nei comuni che fanno capo al Distretto Sanitario numero 70 – ambito di Agropoli.

Gli open day non saranno organizzati soltanto ad Agropoli. Nei prossimi giorni saranno previste giornate per la somministrazione dei vaccini anche a Vallo della Lucania.