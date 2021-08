Trova 90milioni nella cuccia del cane: sorpresa per un salernitano

Trova 90milioni delle vecchie lire nella cuccia del cane, si rivolge al Tribunale per ottenere il cambio in euro. La storia vede protagonista un salernitano residente a Treviso, G.C., 50anni. Dopo la morte della zia materna avvenuta due mesi fa, l’uomo è risultato erede di conti correnti e immobili.

90 milioni nella cuccia del cane: la scoperta

Tra questi una villa di Firenze. Raggiunta l’abitazione, all’interno di una stanza ha visto una cuccia per cani. Ha guardato al suo interno e ha trovato una cassettina di ferro.

Grande è stata la sorpresa quando, aprendola, si è reso conto che conteneva circa 90milioni di lire, al cambio quasi 45mila euro. Purtroppo, però, sono trascorsi 20 anni da quando l’Euro è entrato in vigore e ad oggi non è più possibile procedere ai cambi di valuta, come ha confermato la Banca d’Italia.

Il caso in Tribunale

Ora il caso è finito in Tribunale che dovrà stabilire se la richiesta dell’uomo è giustificata e potrà effettivamente ottenere il cambio del denaro.