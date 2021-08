L’Unione per la Difesa di Consumatori fa tappa ad Acciaroli

Il prossimo venerdì 27 agosto, alle ore 17.00, presso il Lido La Rosa dei Venti di Acciaroli, U.Di.Con Regionale Campania (Unione per la Difesa di Consumatori) presenta l’iniziativa INFORMA APERITIVO.

Un momento conviviale e di gioco attraverso il quale informare sul consumo consapevole, sensibilizzare i cittadini alla digitalizzazione e, in particolare, presentare la modalità di registrazione SPID, tra i nuovi servizi offerti dall’associazione. In piena linea con l’iniziativa, i volontari U.Di.Con inviteranno gli ospiti del Lido a partecipare a un quiz che utilizza la tecnologia QR code.

“U.Di.Con”, afferma Anna Della Mura (vicario Regionale U.Di.Con. Campania e responsabile provinciale U.di.Con. Avellino), “non va in vacanza ed è sempre vicino ai consumatori. Con l’iniziativa INFORMA APERITIVO abbiamo creato un momento ludico per avvicinare il cittadino alle nostre attività senza annoiarlo in un momento di relax. Colgo l’occasione per ringraziare la struttura La Rosa dei Venti che si mostrata attenta e piacevolmente disponibile verso la nostra proposta”.