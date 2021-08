L’almanacco del 26 agosto 2021

E’ il 238° giorno dell’anno, 34ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 127 giorni.

Santi del giorno

Sant’Alessandro di Bergamo (Martire)

San Guniforto (Martire Venerato a Pavia)

San Melchisedech (Re di Salem e Sacerdote)

Etimologia

Alessandro, deriva dal greco “Aléksandros”, il cui significato è “che protegge gli uomini” (alékso = proteggere e andros = uomo). Deve la sua fortuna ad Alessandro Magno, condottiero e fondatore di un vasto impero nel IV secolo a.C. Ebbe una forte espansione nelle comunità cristiane ed oggi è diffuso in tutta Italia.

Proverbio del giorno

La prim’acqua d’agosto rinfresca il bosco.

Aforisma del giorno

Un uomo diventa davvero vecchio quando i rimpianti prendono il posto dei sogni. (John Barrymore)

Accadde Oggi

1789 – Emanata la dichiarazione sui diritti dell’uomo

1978 – L’elezione di Giovanni Paolo I

Sei nato oggi?

I nati il 26 agosto raramente assumono la posizione più in vista in un affare, in famiglia o nello svolgere una funzione sociale, in quanto di solito preferiscono lavorare assieme ad altri a un obiettivo comune. In particolare, molti sono legati emotivamente ad un individuo più potente o estroverso, molto probabilmente un fratello, un compagno o un amico che attira l’attenzione degli altri; per questa ragione, alcuni devono lottare per avere un riconoscimento. Dentro di loro sono consapevoli del loro valore, ma il mondo non è sempre pronto a riconoscerlo. Se si accontentano di avere un ruolo di supporto, o se sono abbastanza pazienti da aspettare il loro momento per imporsi, riusciranno ad essere felici e operosi; in caso contrario, potrebbero diventare frustrati e improduttivi.

Celebrità nate in questo giorno

1910 – Madre Teresa di Calcutta

1956 – Patrizio Rispo

1953 – Annamaria Rizzoli