Green Pass: nuove regole dal primo settembre

Dal 1 settembre entrano in vigore nuove regole sul Green pass. La certificazione verde che diventa obbligatoria anche sui mezzi di trasporti a lunga percorrenza e nelle scuole. Le regole si aggiungono al pacchetto di norme in vigore dal 6 agosto.

Come ottenere il Green Pass

È possibile ottenere il Green pass dopo:

la somministrazione del vaccino contro il Covid;

presentando un attestato di guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti;

effettuando un tampone che ovviamente deve risultare negativo.

Dove è obbligatorio il Green Pass: le regole dal 6 agosto

Dal 6 agosto la certificazione verde è diventata obbligatoria per accedere o prendere parte a:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

Sagre e fiere, convegni e congressi;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Concorsi pubblici.

Il Green Pass obbligatorio su treni, aerei navi e traghetti

Dal 1 settembre il Green Pass è obbligatorio anche per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Parliamo quindi degli aere, delle navi e dei traghetti (con eccezioni) e dei treni (con eccezioni).

Per quanto riguarda gli aerei il Green pass è obbligatorio anche per i viaggi nazionali. Per i viaggi nei paesi europei era obbligatorio già prima del 1 settembre. Per quanto riguarda i trasferimenti nazionali, quindi in Italia, servirà essere vaccinati contro il Covid o essere guariti dal Covid o aver fatto un tampone nelle 48 ore che precedono la partenza.

Per quanto riguarda navi e traghetti il Green Pass è obbligatorio solo per viaggi tra regioni differenti, quindi per il trasporti interregionale. Il governo ha specificato però che lo Stretto di Messina fa eccezione: in questo caso non serve il pass.

Capitolo treni: Green Pass obbligatorio per Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita. Si potrà quindi continuare a viaggiare liberamente su treni regionali.

Chiude il capitolo trasporti il paragrafo sui pullman: il green pass è obbligatorio su mezzi che viaggiano tra regioni, inclusi autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

La stretta sul Green pass non interessa quindi il trasporto pubblico locale: si potrà continuare a prendere autobus, tram e metropolitane rispettando le norme in vigore in termini di mascherine e distanziamento ma senza dover aver il Green Pass.

Ricordiamo inoltre che l’obbligo non riguarda i bambini di età inferiore ai 12 anni. Sono esenti anche i soggetti che, su certificazione medica, non possono vaccinarsi per motivi di salute.

Scuole e nelle università

Dal 1 settembre il Green Pass diventa obbligatorio per tutto il personale scolastico e universitario. Chi è sprovvisto di certificazione verde rischia la sospensione senza stipendio.

Per gli studenti non c’è obbligo di Pass. Almeno fino alla fine delle scuole superiori. Gli studenti universitari devono avere il certificato verde per prendere parte alle lezioni in presenza.