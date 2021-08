Acciaroli: accusato di violenza sessuale, 17enne torna a casa

POLLICA. Il tribunale del Riesame di Salerno ha disposto il trasferimento presso la propria abitazione del ragazzo di 17 anni residente in provincia di Napoli che, lo scorso 14 agosto, fu arrestato ad Acciaroli con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 16enne. Stando alle accuse l’avrebbe costretta a farsi toccare nelle parti intime.

Violenza sessuale: la decisione dei giudici

I giudici hanno accolto la richiesta dei legali del minorenne, Luca Capasso e Pasquale Prisco, e hanno trasformato la custodia cautelare dal soggiorno in una comunità a quello presso l’abitazione.

I legali del giovane hanno ritenuto alcuni aspetti nella ricostruzione della presunta violenza sessuale poco chiari. Gli stessi saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo delle indagini.

“Nutriamo massimo rispetto per la ragazza che ha presentato la denuncia, per la sua famiglia e per la famiglia del nostro assistito, anch’essa sconvolta dalla vicenda. Proprio in virtù di tale rispetto, siamo fiduciosi che tutto possa essere chiarito al più presto, grazie al lavoro della magistratura”, spiegano gli avvocati Capasso e Prisco.

Era stata la ragazza a denunciare il caso di presunta violenza sessuale.