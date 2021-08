Girato a Sapri: “007 – No time to die” presto nelle sale

007, la serie di James Bond ispirata dai romanzi dello scrittore Ian Fleming, è pronta a tornare nelle sale cinematografiche e c’è grande attesa anche nel Cilento.

Il nuovo capitolo della saga, con protagonista James Bond, intitolato: “No time to die” ha avuto per alcune scene anche Sapri come location. Purtroppo a causa del Covid-19, l’arrivo al cinema della pellicola è stato rinviato più volte.

007, già due i rinvii

La prima data in calendario era quella del 12 novembre del 2020. Lo confermava la locandina del film diretto da Cary Fukunaga, il 25esimo atto della saga sull’investigatore più famoso della storia del cinema.

L’emergenza ha poi imposto lo slittamento al 2 aprile, ma neanche questa è stata la data definitiva.

Finalmente, però, sembra che il giorno definitivo sia stato indivudato: No Time To Die, dovrebbe arrivare nelle sale a Settembre. Il prossimo 28 settembre la prima alla Royal Albert Hall di Londra.

La trama

Daniel Craig è pronto all’addio. “No Time To Die” è infatti l’ultimo film della saga che lo vedrà nei panni dell’agente 007 James Bond. Come lui, anche il suo alter ego cinematografico sembra stanco di questa vita.

Ha perso tanto, rischiato ancora di più ed è tempo di riposare. Decide di farlo in Giamaica ma la pace conquistata non può durare a lungo.

Felix Leiter, vecchia conoscenza della CIA, lo raggiunge per chiedergli un enorme favore. Ha bisogno del suo aiuto per riuscire a liberare uno scienziato. Seppur riluttante, Bond accetta di prendere parte alla missione e salvarlo dalle mani dei suoi sequestratori. Si ritrova però a scoprire un piano terrificante. Il mondo è alle prese con un villain in possesso di una nuova e pericolosa tecnologia.