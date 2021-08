Vincenzo Inverso ha bisogno di sangue: appello per il consigliere del Parco

Ha bisogno di sangue Vincenzo Inverso, ex consigliere comunale di Battipaglia e componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. È stato lo stesso Inverso a lanciare l’appello via social: da tempo lotta con la leucemia mieloide acuta, una malattia che si sviluppa nel midollo osseo e progredisce velocemente. Proprio per la velocità di progressione è detta acuta.

“Vi chiedo gentilmente di venire a donare sangue presso l’ospedale di Salerno al dipartimento Trasfusionale” ha scritto Inverso, spiegando che è possibile donare ogni mattina, dal lunedì al venerdì.

Il consigliere del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha bisogno, in particolar modo, di sangue del gruppo A+. Un appello anche per tutti gli altri pazienti “che sono qui nelle mie stesse condizioni e lottano in questo momento come me per sconfiggere questa brutta bestia”.