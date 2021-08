Perdifumo: dal Ministero fondi per la viabilità

PERDIFUMO. Avviato l’iter progettuale per mettere in sicurezza la strada di collegamento tra le frazioni Noce e Paradiso, nonchè per favorirne una migliore regimentazione delle acque. L’Ente, amministrato dal sindaco Vincenzo Paolillo, ha avuto accesso, ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno (100.000 euro) per quei comuni fino a 5000 abitanti allo scopo di effettuare questo tipo di opere pubbliche.

Redatto quindi il quadro economico di spesa: di questa somma verranno scomputati 89.287,40 per la realizzazione dei lavori comprensiva degli oneri per la sicurezza, la restante parte è assegnata al capitolato per le spese tecniche, incombenza che resta dell’Amministrazione.

Proprio in località Noce, l’ Ente poche settimane fa ha presentato un progetto di riqualificazione dell’impianto fognario per un importo di 36.475,49 euro: opere che saranno finanziate attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.