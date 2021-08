L’ex emiro del Qatar torna in Cilento

L’emiro padre Hamad Bin Khalifa Al Thani arriva a Marina di Camerota dopo essere stato ad Ischia.

Hamad Bin Khalifa Al Thani, emiro del Qatar dal 1995 al 2013 prima di lasciar il posto al figlio Tamīm bin Ḥamad Āl Thānī, ha un patrimonio stimato di diversi miliardi di dollari ed è noto anche per aver fondato l’emittente Al-Jazeera.

Il figlio ha fondato e detiene tuttora il controlla della Qatar Sport Investments che detiene il 100% delle quote del Paris Saint-Germain e di Harrods, oltre a quote minori delle maggiori aziende del mondo (Barclays, Volkswagen Group, Porsche, Sony, solo per citare le più note) ed essere diventato di recente sponsor dell’AS Roma.