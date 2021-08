Vallo della Lucania, al via i lavori sulla SS18

Prendono il via oggi i lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale della SR ed ex SS 18 (Tirrenia Inferiore), per un importo di circa 130 mila euro.

L’intervento consiste nel ripristino di alcuni tratti saltuari di pavimentazione stradale, particolarmente dissestati, posti in prossimità del km 125 circa nel Comune di Perito e del km 145 circa nel Comune di Vallo della Lucania, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale ed alla sostituzione ed integrazione di quella verticale fino al km 183 circa.

Le opere sono state integralmente finanziate mediante decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono state complessivamente assegnate alla Provincia di Salerno, per l’anno 2020, risorse pari a 7 milioni di euro.