Rogo ad Ascea, canadair in azione

Brucia ancora il Cilento. Nel primo pomeriggio di oggi un incendio e divampato in località Manche, nel comune di Ascea. Il rogo ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea in una zona tra l’altro difficilmente raggiungibile via terra.

È stato pertanto necessario chiedere l’intervento di un Canadair per domare le fiamme. L’intervento del mezzo aereo è stato seguito anche dai bagnanti che lo hanno visto a pochi metri dalla riva prelevare l’acqua per gettarla sul fuoco.

L’incendio è stato domato soltanto poco prima delle 19, dopo circa cinque ore. Per fortuna nella zona non erano presenti abitazioni. Resta il notevole danno ambientale. Sul posto erano presenti vigili del fuoco e operai della Comunità Montana.