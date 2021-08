Futani: prosegue l’iniziativa per rendere i borghi più belli ed accoglienti

Prosegue, con successo, l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Futani, guidata dal sindaco Aniello Caputo, in collaborazione con la Pro Loco “Futos”, nell’ambito del progetto – contest fotografico Instagram #ilMiocomunefioritoFutani2021, che promuove l’iniziativa “Futani fiorito”.

L’obiettivo dell’iniziativa #ilMiocomuneFiorito

L’obiettivo dell’iniziativa è stimolare i cittadini a impegnarsi per rendere i borghi più belli e accoglienti addobbandoli con fiori colorati a scelta. Inoltre, l’edizione 2021 nell’ambito del Comune di Futani ha lo scopo di prepararsi per l’edizione 2022 del concorso fotografico nazionale #ilMiocomunefiorito – Cartoline dai comuni fioriti d’Italia”, concorso che ha lo scopo di valorizzare le aree verdi fiorite pubbliche dei comuni italiani, importante elemento per la qualità di vita e l’attrattività turistica dei territori.

Vengono realizzate fotografie che mostrano, per esempio, balconi, giardini, fontane, aiuole, piazze, monumenti. Scorci o altri elementi di arredo urbano pubblici e privati, fioriti e ben curati.

Il concorso non ha finalità commerciali, non è volto alla vendita di prodotti o servizi; ma alla valorizzazione del territorio tramite i suoi elementi ambientali e paesaggistici.

Il termine ultimo per poter partecipare a questa bellissima iniziativa

Si potrà partecipare al concorso fino a martedì 31 Agosto alle ore 24, pertanto gli addobbi e la cura delle aree verdi deve essere realizzata in tale periodo. L’iniziativa poi vedrà premiato “l’angolo fiorito” più bello nel corso di un evento di fine estate.