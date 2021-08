Controlli dei Nas: chiuse 2 pasticcerie nel salernitano

Controlli dei Carabinieri dei Nas su bar e pasticcerie. Chiuse 2 attività tra Battipaglia e Salerno per mancanza di condizioni igieniche

I Carabinieri hanno effettuato diversi controlli ed hanno riscontrato scarse condizioni igieniche in due locali, che sono stati di chiusi, mentre 80 chili di dolci sequestrati, poiché considerati pericolosi per la salute.

A determinare la chiusura la presenza di scarafaggi morti sul pavimento, ruggine, alimenti conservati in maniera non idonea e impianti non a norma.

Altro locale oggetto di chiusura, un bar pasticceria di Battipaglia, dove è stato riscontrato, unto, polvere, sporco diffuso e mancanza di uno spogliatoio per i dipendenti e intonaco cadente nei locali.