Casal Velino investe sulla biblioteca

CASAL VELINO. Il comune cilentano ha aderito al bando per contributi alle biblioteche per l’acquisto straordinario di libri nell’ambito del fondo emergenze imprese per l’anno 2021.

L’avviso è del Ministero della Cultura retto da Dario Franceschini messo in campo grazie al decreto del 24 maggio scorso. La partecipazione per i comuni è a titolo gratuito. Pertanto in caso di ammissione del progetto a finanziamento, non sono previste quote a carico degli Enti locali.

Gli uffici comunali si sono mossi entro il 23 luglio, data di scadenza delle domande di presentazione.

L’azione, spiegano da Palazzo di Città, si interseca con la strategia di un’ Amministrazione che “da sempre valorizza e presta il suo supporto alle iniziative volte a promuovere la cultura e lo sviluppo personale dei cittadini e il loro diritto all’istruzione e alla formazione extra-scolastica”.