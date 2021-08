Agropoli, controlli nei luoghi della movida: scattano le sanzioni

AGROPOLI. Domenica di controlli nei luoghi della movida. Gli uomini della Polizia Municipale di Agropoli, guidati dal comandante Sergio Cauceglia, hanno infatti monitorato per tutta la serata la ztl di piazza della Mercanzia e delle vie adiacenti.

La Ztl nei luoghi della movida

Rispetto allo scorso anno, oltre alla Ztl attiva a partire da via Flavio Gioia, ne è stata predisposta una seconda in via Pisacane. Anche quest’ultima ha un varco elettronico.

In molti, soprattutto giovanissimi, aggirava l’occhio della telecamera arrivando nei luoghi della movida agropolese con lo scooter e percorrendo in senso di marcia inverso via Granatelle.

Una situazione segnalata dai residenti e constatata dagli stessi uomini della polizia municipale che ieri sono entrati in azione.

Le sanzioni

Diverse le contravvenzioni elevate; un’auto e alcuni motorini presenti nell’isola pedonale sono stati rimossi con il carro-attrezzi. I controlli nei luoghi della movida proseguiranno anche nei prossimi giorni.