Paura nel pomeriggio di oggi in località Saline di Palinuro. Una bambina di 10 anni è stata tratta in salvo dal bagnino. La piccola di trovava in acqua; il mare a causa del vento era leggermente mosso.

Un’onda ha investito la piccola che ha bevuto un po’ d’acqua. Poco dopo si è sentita male.

Nel vederla in difficoltà il bagnino Giulio Tortoriello si è immediatamente tuffato, traendola in salvo. La bimba ha ripreso i sensi poco dopo e ha potuto riabbracciare i suoi genitori.