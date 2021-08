Ottati: punta a sviluppare il turismo silvo-pastorale

OTTATI. Si punta alla conservazione e alla pulizia delle radure nonchè all’allestimento delle relative aree attrezzate ad Ottati, Comune amministrato dal giovane sindaco Elio Guadagno.

L’Amministrazione, infatti, alla luce del sopraggiunto Piano del Parco e delle norme di tutela ambientale regionale, ha deciso di migliorare e valorizzare il proprio ambiente naturale per creare quel tipo di attrazione turistico- ricreativa che è volto ad una valorizzazione sia paesaggistica che ecosistemica.

Per tale motivo si è deciso di realizzare un progetto esecutivo che interesserà sei località: in località Varroncelli verrà realizzata un’ area con tre barbecue, sistemando un’ area adiacente al Casone, pulendo le radure. Tre barbecue (con relativa area attrezzata) saranno realizzati anche in località Faggio Scritto, mentre due ne saranno realizzati in località Rifuggio Brecce. In località Tempa del Perato si punta a realizzare l’area attrezzata con tre barbecue e la pulizia del sottobosco. In località Colle Civita si punta a pulire il percorso, mentre in località Valle del Ciuccio verrà realizzata un’area attrezzata con due barbecue.

Il progetto ha un valore di 48.000 euro: di questa somma 35.000 euro saranno impiegate per la realizzazione dei lavori, la restante parte è a disposizione dell’ Amministrazione per le spese tecniche ed il pagamento dell’ IVA.