Ecco la ricetta delle alici in tortiera

L’alice è un alimento ricco di proteine e privo di grassi saturi. Per il suo contenuto di diversi minerali è ottimo per la funzione tiroidea e per le malattie cardiovascolari vista la presenza preziosa di acidi grassi omega-3. Nella cultura cilentana è molto diffuso per il suo gusto deciso ma allo stesso tempo delicato. Povero per costi e molto duttile per squisiti piatti. Adatto anche nell’alimentazione dei bambini.

Vediamo oggi come preparare questa deliziosa pietanza.

Per 4 porzioni: occorreranno 600 gr di alici, pan grattato q.b. una decina di pomodori datterini, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e basilico fresco.

Iniziamo a pulire e deliscare le alici, mettiamole in un colapasta e lasciamo gocciolare. Adagiamo le alici in una tortiera sovrapponendole sulla parte finale. Cospargiamo con il pangrattato, aggiungiamo l’aglio tritato, aggiustiamo di sale e adagiamo i pomodorini tagliati a metà. Mettiamo in superficie l’olio a filo e inforniamo a 200° per circa 20 minuti fino ad ottenere una perfetta doratura. Decoriamo con basilico fresco e serviamo caldo.

Possiamo gustare questo piatto a anche a temperatura ambiente come antipasto.