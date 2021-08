E’ la notte della Luna Blu con i pianeti giganti

Dopo le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, il cielo mette in cartellone un altro spettacolo imperdibile: l’appuntamento è per questa sera, domenica 22 agosto, con la notte della Luna Blu. Non bisogna però farsi ingannare dal nome: non ha nulla a che vedere con il colore del nostro satellite, che resterà quello di sempre, ma solo una curiosità del calendario, definita come la terza luna piena di una stagione che ne ospita quattro.

Un evento insolito ma non raro, che si ripete all’incirca ogni due anni e mezzo: il prossimo sarà nel 2024.

Brillante e spettacolare, la luna piena del 22 agosto illumina il cielo in compagnia dei due pianeti giganti, Giove e Saturno, che si trovano nel periodo di massima visibilita’ .

Il trio potrà essere osservato a occhio nudo da tutta Italia, meteo permettendo.