Controne: efficienza e risparmi con la pubblica illuminazione a led

CONTRONE. E’ stato approvato il progetto definitivo riguardante i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nonchè dell’abbattimento delle barriere architettoniche nel comune di Controne, amministrato dal sindaco Ettore Poti.

L’Ente è beneficiario di un contributo di 100.000 euro destinato dal Ministero dell’Interno per questa tipologia di interventi (50.000 euro per il 2020, 50.000 per il 2021).

Il Comune ne investirà la metà: di questa somma 36.176,92 euro saranno destinati all’esecuzione dei lavori, la restante parte invece è destinata alle spese tecniche ed al pagamento dell’IVA.

Gli interventi non saranno inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici in quanto di importo inferiore ai 100.000 euro.