Angelo Vassallo: Scuola per giovani amministratori, domande fino al 25 Agosto

POLLICA. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore promuove e organizza “FUTURA 2025 – Scuola per Giovani Amministratori “Angelo Vassallo”. A tal proposito è stata indetta la selezione di 15 allievi di età compresa tra i 18 e i 38 anni per la partecipazione.

La scuola Angelo Vassallo: appuntamento a Pollica

Le attività formative della scuola Angelo Vassallo si terranno a Pollica il 3 e 4 settembre 2021. Una data non casuale, in concomitanza con l’anniversario dell’omicidio del Sindaco Pescatore ( 5 settembre ).

Ecco come partecipare a “Futura 2025”

I requisiti per la partecipazione all’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini italiani provenienti da tutto il territorio nazionale, sono indicati nel bando consultabile (http://www.fondazionevassallo.it/files/210806/bando_futura.pdf). La domanda potrà essere presentata esclusivamente via mail all’indirizzo fondazionevassallo@gmail.com. C’è tempo entro e non oltre la mezzanotte del 25 agosto 2021. Dovrà contenere curriculum vitae aggiornato, copia del documento di identità in corso di validità, lettera motivazionale di partecipazione e l’allegato consultabile al sito: fondazionevassallo.it

Il 3 Settembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 interverranno il Presidente della Fondazione Vassallo Dario Vassallo, il segretario comunale Avv. Gerardo Spira, il Consulente della Commissione Antimafia Filippo Torrigiani, il Contadino Custode già sindaco di Auletta Carmine Cocozza. Il giorno 4 Settembre, invece, saranno presenti il Sindaco di Castelnovo ne’ Monti Enrico Bini, il Sindaco di Fiorano Modenese il Prof. Francesco Tosi, il Vicesindaco di Rignano Garganico Giosuè Del Vecchio e l’Avv Gerardo Spira.