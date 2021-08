Piaggine: interventi di riqualificazione per la mensa scolastica

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, intende partecipare all’avviso pubblicato indetto dal Ministero per la Pubblica Istruzione per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento.

Ecco, nel dettaglio, le spese per il restyling della mensa

L’Ente aderendo al bando ha deciso di proporre un’istanza di finanziamento relativa all’Adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento di mense scolastiche nell’edificio di Corso Sayalonga, con un massimale di €. 200.000,00 per intervento.

Le finalità del progetto

L’obbiettivo dell’avviso pubblico è quello di rendere le palestre e le mense non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento: le finalità da perseguire sono, pertanto, quelle di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno.