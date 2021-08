Dramma a Santa Maria Di Castellabate: muore noto medico romano

Dramma nel pomeriggio di oggi in località Pagliarelle a Santa Maria di Castellabate. Un uomo è morto annegato. La vittima è Fabrizio De Caro, 74 anni, noto medico di Roma. Si trovava con la moglie e un’altra coppia su una imbarcazione.

Sembrerebbe che l’uomo stesse scendendo in mare dalla passerella dell’imbarcazione ma è rimasto con un piede incastrato tra le assi ed è finito in acqua a testa in giù, senza riuscire a liberarsi.

Inutile l’intervento delle altre persone a bordo ed anche di alcuni bagnanti che sono intervenuti sul posto.

Successivamente, allertati, sono arrivati in spiaggia gli uomini della capitaneria di porto di Agropoli, guidati dal comandante Valerio Di Valerio, e i sanitari del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.