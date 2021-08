Casal Velino, Pisapia: rispetto della magistratura, no strumentalizzazioni

Il Consiglio Comunale di Casal Velino ha preso atto di quanto disposto dall’autorità Prefettizia, ovvero la revoca della sospensione dalla carica del sindaco Silvia Pisapia che può tornare a guidare la sua amministrazione.

Da sei mesi il primo cittadino, coinvolto in una indagine della Procura di Vallo, era lontana da palazzo di città. Ora è pronta a ricoprire il suo ruolo con rinnovato entusiasmo.

Da Pisapia, però, arriva anche un auspicio: “Ad oggi, ci attendiamo da tutto il consesso consiliare il doveroso rispetto dei provvedimenti delle Autorità sovraordinate e proposte utili alla Comunità ed al Territorio, come già fatto nella seduta di ieri sera, parlando di iniziative concrete ed importanti, e non sterili strumentalizzazioni dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, tenuto conto che la Magistratura, autonomamente, svolgerà la propria funzione per l’accertamento della verità dei fatti”, le parole del primo cittadino.