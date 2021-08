SapriDemocratica: “deriva pericolosa. Disponibili a collaborare”

- Ads -

“Una città duramente colpita, Sapri non può essere il Bronx.

L’episodio dell’altra notte deve costituire un grido d’allarme sul quale non possiamo fare finta di niente, serve un richiamo forte al rispetto delle regole e della legge, in cui tutti dovrebbero essere parte attiva”. Così da SapriDemocratica commentano la rissa avvenuta sul Lungomare, durante la quale è stato aggredito anche il vicesindaco Congiusti.

“Quanto accaduto è un fatto gravissimo che ha lasciato senza parole l’intera comunità, che genera paura nei genitori preoccupati per i loro figli”, proseguono dal gruppo di minoranza.

SapriDemocratica, “nell’esprime solidarietà e un augurio di pronta guarigione alle persone aggredite, è disponibile a condividere con l’amministrazione comunale, da subito, ogni iniziativa necessaria per contrastare una deriva molto pericolosa”.

“Siamo certi che le forze dell’ordine accetteranno le singole responsabilità, per assicurare a tutti noi maggiore tranquillità”, conclude la nota del gruppo politico.