Capaccio Paestum, dissesto idrogeologico: Comune beneficiario di fondi

CAPACCIO PAESTUM. C’è anche Capaccio Paestum tra i comuni beneficiari delle risorse provenienti dal Ministero dell’Interno destinate ad interventi di mitigazione dal dissesto idrogeologico, assegnate ai comuni con popolazioni tra i 5001 e 25.000 abitanti.

L’Ente, amministrato dal sindaco Franco Alfieri, utilizzerà i fondi per gli interventi in via Cupone, via Chiusa di Leone e via Rodigliano.

Gli interventi in questione verteranno sull’analisi della staticità degli edifici, essendo anche di natura storica. Il monitoraggio avverrà a cura di tecnici comunali e vigili urbani.